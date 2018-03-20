В Атырау мужчине, получившему ожог пищевода, нужны деньги на лечение

Полтора года назад 38-летний Серикболсын КОЗЖАНОВ по ошибке выпил уксус и получил сильнейший ожог пищевода, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В настоящее время жителю Жылыойского района необходимо собрать 150 тысяч тенге, чтобы пригласить пластического хирурга из другого города, после чего больному будет проведена бесплатная операция по квоте на пищевод. По словам Серикбола, приезд врача, консультация и последующая операция назначены на 10 апреля, до этого времени мужчине нужно успеть собрать деньги. У больного две несовшеннолетние дочери-школьницы и безработная жена. Таких средств у