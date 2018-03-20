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Социум

В Атырау мужчине, получившему ожог пищевода, нужны деньги на лечение

Полтора года назад 38-летний Серикболсын КОЗЖАНОВ по ошибке выпил уксус и получил сильнейший ожог пищевода, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В настоящее время жителю Жылыойского района необходимо собрать 150 тысяч тенге, чтобы пригласить пластического хирурга из другого города, после чего больному будет проведена бесплатная операция по квоте на пищевод. По словам Серикбола, приезд врача, консультация и последующая операция назначены на 10 апреля, до этого времени мужчине нужно успеть собрать деньги. У больного две несовшеннолетние дочери-школьницы и безработная жена. Таких средств у
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В Атырау мужчине, получившему ожог пищевода, нужны деньги на лечение
Полтора года назад 38-летний Серикболсын КОЗЖАНОВ по ошибке выпил уксус и получил сильнейший ожог пищевода, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В настоящее время жителю Жылыойского района необходимо собрать 150 тысяч тенге, чтобы пригласить пластического хирурга из другого города, после чего больному будет проведена бесплатная операция по квоте на пищевод. По словам Серикбола, приезд врача, консультация и последующая операция назначены на 10 апреля, до этого времени мужчине нужно успеть собрать деньги. У больного две несовшеннолетние дочери-школьницы и безработная жена. Таких средств у инвалида 2-ой группы нет. - Моей пенсии едва хватает на оплату коммунальных платежей, на одежду детям и продукты. Прошел 1 год и 4 месяца с момента, когда произошел этот несчастный случай со мной. Я не могу нормально принимать пищу, мне приходится перемалывать все в блендере, затем шприцем вливать смесь в катетер, выведенный из желудка, - рассказывает Серикбол КОЗЖАНОВ. Всех неравнодушных к своей проблеме Серикбол КОЗЖАНОВ просит оказать материальную поддержку по следующим реквизитам: Номер карты банка Kazkom: 4003 0327 2361 6753 Номер телефона Серикболсына: 87026244439. Камилла МАЛИК
помощь сбор

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