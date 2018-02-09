В Атырау на 30 скоростемеров станет больше

Дополнительные видеофиксаторы скорости автомобилей установят в рамках программы государственно-частного партнерства, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива МГ Об этом ходе брифинга в региональной службе коммуникаций сообщила заместитель акима Атырауской области Айгуль АЖГАЛИЕВА. - В этом году на улицах Атырау появятся еще 30 видеокамер, фиксирующих скорость транспортных средств. Все они будут установлены при участии частных инвестиций. Данная работа проводится в рамках реализации программы «Цифровой Казахстан», кроме проекта «Создание и эксплуатация аппаратно-программного к