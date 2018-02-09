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Социум

В Атырау на 30 скоростемеров станет больше

Дополнительные видеофиксаторы скорости автомобилей установят в рамках программы государственно-частного партнерства, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива МГ Об этом ходе брифинга в региональной службе коммуникаций сообщила заместитель акима Атырауской области Айгуль АЖГАЛИЕВА. - В этом году на улицах Атырау появятся еще 30 видеокамер, фиксирующих скорость транспортных средств. Все они будут установлены при участии частных инвестиций. Данная работа проводится в рамках реализации программы «Цифровой Казахстан», кроме проекта «Создание и эксплуатация аппаратно-программного к
gorod
В Атырау на 30 скоростемеров станет больше
Дополнительные видеофиксаторы скорости автомобилей установят в рамках программы государственно-частного партнерства, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива МГ Об этом ходе брифинга в региональной службе коммуникаций сообщила заместитель акима Атырауской области Айгуль АЖГАЛИЕВА. - В этом году на улицах Атырау появятся еще 30 видеокамер,  фиксирующих скорость транспортных средств. Все они будут установлены при участии частных инвестиций. Данная работа проводится в рамках реализации программы «Цифровой Казахстан», кроме проекта «Создание и эксплуатация аппаратно-программного комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД и видеонаблюдения в г. Атырау»,  планируется реализация проектов «Строительство и эксплуатации сетей наружного освещения в городе Кульсары» и «Создание систем умного управления в школах города Атырау», - сообщила Айгуль АЖГАЛИЕВА. Кроме того, в рамках ГЧП в 2018 году планируется начало реализации проектов строительства детских садов, школ, поликлиники на 250 посещений в городе Атырау и врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Аксай города Атырау. Также ведется работа по подготовке конкурсной документации по проектам «Реконструкция и  эксплуатация зданий овощехранилища на 10 200 тонн и теплицы на 1 га в городе Атырау», «Реконструкция и эксплуатация бани в г. Атырау», «Строительство и эксплуатация ТБО в районах Атырауской области» и «Внедрение международных стандартов предоставления и организации питания в школах г. Атырау». Отметим, что в прошлом году в Атырауской области уже началась реализация проектов «Строительство и эксплуатация уличного освещения в г.Атырау» и «Создание и эксплуатация комплекса мероприятий по ранней диагностике туберкулеза легких, включающей в себя разработку программы по диагностике, оснащение специализированным программным обеспечением и цифровыми рентгенографическими системами в Атырауской области». Камилла МАЛИК
установка ГЧП

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