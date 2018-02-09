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Происшествия Социум

В ЗКО на трассе сгорел автомобиль

Возгорание авто произошло утром 8 февраля на трассе Аксай-Бурлин, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Скриншот с видео Как сообщили в пресс-службе пожаротушения ДЧС ЗКО, 8 февраля в 08.51 на пульт связи пожаротушения ДЧС поступило сообщение о том, что в Бурлинском районе на 22 километре Аксай-Бурлин горит автомобиль. - По прибытию было установлено, что горит моторный отсек и салон автомашины марки «Фольскваген». Пожар в 09.35 был ликвидирован. В результате пожара никто не пострадал, - пояснили в пресс-службе пожаротушения ДЧС ЗКО. В тушении была задействована 1 единица техники и 4 чело
Кристина Кобина
В ЗКО на трассе сгорел автомобиль
Возгорание авто произошло утром 8 февраля на трассе Аксай-Бурлин, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Скриншот с видео Как сообщили в пресс-службе пожаротушения ДЧС ЗКО, 8 февраля в 08.51 на пульт связи пожаротушения ДЧС поступило сообщение о том, что в Бурлинском районе на 22 километре Аксай-Бурлин горит автомобиль. - По прибытию было установлено, что горит моторный отсек и салон автомашины марки «Фольскваген». Пожар в 09.35 был ликвидирован. В результате пожара никто не пострадал, - пояснили в пресс-службе пожаротушения ДЧС ЗКО. В тушении была задействована 1 единица техники и 4 человека личного состава. Причина пожара, ущерб и виновные лица устанавливается. Стоит отметить, что 8 февраля также горел автомобиль в Зеленовском районе на трассе Самара-Шымкент и 9 февраля горел автомобиль по улице Зрелова, 16. uh_w1c9MP7Q
Пожар трасса автомобиль Аксай-Бурлин

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