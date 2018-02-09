В ЗКО на трассе сгорел автомобиль

Возгорание авто произошло утром 8 февраля на трассе Аксай-Бурлин, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Скриншот с видео Как сообщили в пресс-службе пожаротушения ДЧС ЗКО, 8 февраля в 08.51 на пульт связи пожаротушения ДЧС поступило сообщение о том, что в Бурлинском районе на 22 километре Аксай-Бурлин горит автомобиль. - По прибытию было установлено, что горит моторный отсек и салон автомашины марки «Фольскваген». Пожар в 09.35 был ликвидирован. В результате пожара никто не пострадал, - пояснили в пресс-службе пожаротушения ДЧС ЗКО. В тушении была задействована 1 единица техники и 4 чело