Фото Куаныша Юсупова из соцсетей По информации Атырауского областного Совета ветеранов, сегодня, 22 января, состоялись похороны участника ВОВ. Пожилой человек скончался после продолжительной болезни 20 января. Александр СМЫСЛОВ 13 августа 1942 года был призван в Красную Армию и направлен в Гурьевское военно-пехотное училище, которое окончил в апреле 1943 года. Младшего лейтенанта СМЫСЛОВА А.А направляют командиром пулеметного взвода в офицерский резерв 51 Армии 3-го Украинского фронта, где пройдя переподготовку, он стал командиром взвода 82-мм миномётов. В Гуляй Поле формировалась 257 стрелковая дивизия 51 армии. Опасаясь, что его снова могут отправить в резерв, СМЫСЛЛВ соглашается стать командиром стрелкового взвода. С этим взводом 15 августа 1943 года он получил боевое крещение. На второй день боёв за Мелитополь, 22 сентября 1943 года, был тяжело ранен разрывной пулей в бедро левой ноги. Долго лечился в госпитале Свердловска, и 26 апреля 1944 года уволен в запас. Из наградного листа СМЫСЛОВА: "В боях на Мелитопольском направлении 3 октября 1943 года, вблизи штаба батальона Смыслов обнаружил немецкий станковый пулемёт с расчётом 4 человека, который уничтожил противотанковой гранатой. 18 октября 1943 года, в районе Мелитополя в оборонительном бою, отражая атаку немецких танков, взводом уничтожено два немецких танка, а когда расчёт был выведен из строя, Смыслов сам лично вёл огонь из ПТР и поджег ещё 2 танка, с помощью огня нашей артиллерии танковая атака немцев была отбита. 20.11.43 в наступательном бою укреплённый рубеж немцев перед Мелитополем, Смыслов был тяжело ранен разрывной пулей в ногу с нарушением целости кости и последующем остеомиелитом и ограничением движений его коленного сустава. Получил инвалидность III группы." За эти подвиги фронтовика представили к награждению медалью "За Отвагу". Но командование решило что он достоин более высокой награды - ордена Отечественной войны II степени. Также награжден российскими орденами «За вклад в Победу», «За службу России» и 14 медалями. Отметим, что по последним официальным данным, в годы Великой Отечественной войны из Гурьевской (Атырауской) области на фронт ушли 42 тысячи 509 человек. Из них 24 631 солдат и офицеров не вернулись на родную землю. На данный момент в Атырауской области проживает 40 ветеранов ВОВ. Камилла МАЛИК