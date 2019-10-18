В Атырау на базе «Тойота-центра» презентовали официальный сервисный центр Lexus

Западный регион известен всему Казахстану как земля, щедро одаренная природными богатствами. Но этот край богат не только нефтью, главным сокровищем Западного региона являются люди. Люди, выросшие в тяжелых климатических условиях суровой, буранной зимы и засушливого, знойного лета, не могут быть заурядными и легкомысленными. Люди Западного Казахстана – настоящие суровые воины – трудолюбивы, серьезны, порой бескомпромиссны. Немало жителей нефтяной столицы выбирает Lexus. Поэтому с целью обеспечения высокого уровня качества обслуживания, отвечающего международным стандартам бренда, компанией Lex