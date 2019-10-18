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Бизнес-новости

В Атырау на базе «Тойота-центра» презентовали официальный сервисный центр Lexus

Западный регион известен всему Казахстану как земля, щедро одаренная природными богатствами. Но этот край богат не только нефтью, главным сокровищем Западного региона являются люди. Люди, выросшие в тяжелых климатических условиях суровой, буранной зимы и засушливого, знойного лета, не могут быть заурядными и легкомысленными. Люди Западного Казахстана – настоящие суровые воины – трудолюбивы, серьезны, порой бескомпромиссны. Немало жителей нефтяной столицы выбирает Lexus. Поэтому с целью обеспечения высокого уровня качества обслуживания, отвечающего международным стандартам бренда, компанией Lex
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В Атырау на базе «Тойота-центра» презентовали официальный сервисный центр Lexus
Западный регион известен всему Казахстану как земля, щедро одаренная природными богатствами. Но этот край богат не только нефтью, главным сокровищем Западного региона являются люди. Люди, выросшие в тяжелых климатических условиях суровой, буранной зимы и засушливого, знойного лета, не могут быть заурядными и легкомысленными. Люди Западного Казахстана – настоящие суровые воины – трудолюбивы, серьезны, порой бескомпромиссны.
Немало жителей нефтяной столицы выбирает Lexus. Поэтому с целью обеспечения высокого уровня качества обслуживания, отвечающего международным стандартам бренда, компанией Lexus Kazakhstan было принято решение об открытии сети уполномоченного сервисного центра Lexus на базе "Тойота-центра". И вот уже 15 октября 2019 года свои двери гостеприимно распахнул «Уполномоченный Сервисный Центр Лексус Атырау».
Как было сказано на церемонии открытия, "Сервисный Центр Лексус Атырау": – это самые передовые японские технологии на страже комфорта и безопасности вашего автомобиля; - это японская традиция гостеприимства Омотенаши, тесно сплетенная с древнейшим законом казахской степи – гость, превыше всего; – это команда сертифицированных специалистов своего дела, понимающих ваш автомобиль на телепатическом уровне. На церемонии открытия "Уполномоченного Сервисного Центра Лексус Атырау" гости узнали, что специально для клиентов Lexus выделены парковочные места, предусмотрена отдельная лаундж-зона, достойная бизнес-класса Etihard Airlines; всегда в распоряжении владельцев lexus - персональный консультант по сервису.
Но и это еще не все - главное преимущество, которое по достоинству оценят фанаты Lexus - это возможность получения гарантийного и постгарантийного обслуживания автомобилей с использованием только оригинальных запасных частей и официального сервиса. C автомобилями будут работать высококвалифицированные автомеханики, прошедшие обучение в представительстве компании Lexus Kazakhstan. Преимущества обслуживания в "Уполномоченном Сервисном Центре Лексус Атырау" очевидны: – официальный сервисный центр; – только оригинальные запчасти и аксессуары; – цены на запчасти и аксессуары, рекомендованные производителем; – специализированное оборудование; – высококвалифицированные мастера; – прозрачность обслуживания; – гарантийный ремонт автомобилей.
- Уверены, с "Уполномоченным Сервисным Центром Лексус Атырау" все автомобили Lexus всего Западного региона под надежной защитой! – отметили организаторы. Бренд Lexus официально присутствует в Казахстане с 2010 года, и с тех пор владельцами данных автомобилей стали более 7000 казахстанцев. В Астане, Алматы и Актобе работают центры полного цикла, включая продажу автомобилей.
- Марка Lexus пользуется популярностью в Казахстане, поэтому необходимо расширять сеть центров сервисного обслуживания, – отметил на открытии сервисного центра генеральный менеджер департамента послепродажного обслуживания Toyota Motor Kazakhstan Виталий Венчаков. – Поэтому компания Lexus приняла решение об открытии сети уполномоченных сервисных центров на базе «Тойота-центров» в регионах страны. Это позволит обеспечить нашим клиентам – владельцам автомобилей "Лексус" – высокий уровень качества обслуживания, отвечающий международным стандартам данного бренда. К тому же им не нужно будет ездить в другие города Казахстана или в близлежащие области России, чтобы провести техническое обслуживание, ремонт своей машины или купить к ней запчасти. Мы хотим, чтобы они ощущали себя нормальными владельцами премиального автомобиля.
Житель Атырау Бердибек Салимов ездит на Lexus уже несколько лет. И очень рад комфорту автомобиля. - Очень приятно, что в нашем городе открыли сервисный центр. Раньше ведь приходилось обслуживаться в других городах, преимущественно в соседней России. А с открытием в нашем городе центра стало удобно, буду обслуживаться теперь здесь! Я уже оценил лаундж-зону, консультантов по сервису. Спасибо за открытие такого сервисного центра в нефтяной столице! – сказал Бердибек. По окончании мероприятия клиентам были вручены памятные подарки. Официальный запуск сервисного центра Lexus в Атырау позволит компании стать ближе к своему клиенту, предоставить ему наивысший уровень обслуживания и подарить еще больше удовольствия от вождения данного автомобиля. Уверены, с "Уполномоченным Сервисным Центром Лексус Атырау" все автомобили Lexus всего Западного региона под надежной защитой! Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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