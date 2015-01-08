Этот проект был реализован в рамках программы форсированного индустриально-инновационного развития в селе Алгабас, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". teplica4С открытием объекта было создано около 30 рабочих мест. Площадь теплицы составляет 2 гектара, там выращиваются два вида огурцов и сладкий перец. Все семена завозятся из Голландии. С теплицы, полностью оснащенной современным оборудованием, с момента ее запуска было уже получено около 500 тонн продукции. Аким Атырауской области Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ посетил объект. - Конечно же, радует, что в нашей области начала свою работу такая теплица, - говорит Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ. - Теперь стоит задача, чтобы вы могли реализовывать свою продукцию населению напрямую - без посредников. В следующем году в нашей области откроется коммунальный рынок, где наши товаропроизводители смогут продавать свои товары и получать хорошую прибыль. Сейчас в области общая площадь теплиц превышает 9 гектаров. Руководит объектом инженер морской нефте- и газодобычи Утемис ЖУМАГАЛИЕВ. Идея заняться полеводством пришла к нему еще 6 лет назад. Первоначально площадь теплицы достигала 1 тысячи квадратных метра. Для ее дальнейшего расширения была выделена помощь государства. В рамках государственной программы для расширения теплицы была оказана финансовая помощь на сумму  23 млн тенге. По словам специалистов, в области число предпринимателей, которые желают открыть теплицы, с каждым годом увеличивается. Так, в скором будущем тепличное хозяйство предлагается создать и в Жылыойском районе. teplica2teplica1 teplica3 Айымгуль МАХАТКЫЗЫ