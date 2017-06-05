Четыре года департаментом экологии Атырауской области не закупалось оборудование для анализа уровня выбросов газа в регионе. Об этом сегодня в ходе расширенной пресс-конференции, посвященной теме охраны экологии, рассказал начальник департамент экологии Кабижан КАПАНОВ. По словам спикера, до настоящего времени приходилось брать газоанализаторы у частных предприятий. - В настоящий момент акимат нам обещал помочь в этом направлении. Будет закуплено около 20 приборов анализа и учета загрязнения воздуха. В частности, будут закуплены газоанализаторы и передвижные лаборатории биокомплектаций. Если приборы, с которыми работаем сегодня, определяли в воздухе содержание всего лишь 9 ингредиентов - это в основном сероводороды, то новые анализаторы будут уже вычислять 25 ингредиентов, - рассказал Кабижан КАПАНОВ. Для этих целей специалисты департамента экологии совместно с природоохранной прокуратурой изучили, какие именно вещества выбрасывают в атмосферу предприятия, расположенные на территории области. Отметим, что борьба с нарушениями прироохранного законодательства ведется департаментом совместно с прокуратурой. Как рассказал корреспонденту портала "Мой ГОРОД" природоохранный прокурор области Владимир МАЛАХОВ, с начала года в области было зарегистрировано 36 фактов загрязнения воздуха, все они надлежащим образом были обработаны экологами. В прошлом году из всех зафиксированных фактов, было обработано лишь 15%. Кроме того, после вмешательства прокуроров, 87 предприятий начали исполнять природоохранные мероприятия.