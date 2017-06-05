Как рассказали очевидцы, водитель автомобиля продолжал движение по дороге на дымящемся автомобиле, как только он припарковался на обочине, машина разом вспыхнула и начала гореть. Как сообщили в пресс-службе пожаротушения ДЧС ЗКО, 5 июня в примерно 08. 03 часов на пульт пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС ЗКО поступил сигнал о том, что в районе гостиницы "Виктория" горит автомобиль "Фольксваген". - Пожар в 08 часов 30 минут был полностью ликвидирован. В тушение пожара было задействовано 1 единица техники и 5 человек личного состава, - сообщили в пресс-службе пожаротушения ДЧС ЗКО. Причина пожара и ущерб устанавливаются.