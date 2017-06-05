Об этом корреспонденту портала "Мой ГОРОД" сообщил директор центральной больницы Бурлинского района Жумабек ШАЙХИЕВ. WhatsApp Image 2017-06-02 at 20.27.10 - Одна из пациенток прооперирована и находится в тяжелом состоянии в реанимации. У нее была диагностирована закрытая травма живота, внутрибрюшное кровотечение, массивные разрывы тонкого кишечника. Пациентка в сознании и получает необходимое лечение. Вторая пострадавшая находится в отделении хирургии. Ее доставили к нам с ЗЧМТ и сотрясением, - отметил директор ЦРБ. Всего в больницу с места ДТП было доставлено 9 человек, пятерых из них 3 июня перевели в больницу Уральска с различными переломами, но не в тяжелом состоянии. Напомним, ДТП произошло 2 июня около 19.00 на трассе Уральск-Аксай. В лобовом столкновении двух автомобилей "Фольксваген Шаран" пострадали 9 человек и трое скончались на месте. Позже в ЦРБ от полученных травм скончался еще один пострадавший.  