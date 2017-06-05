Фото из архива "МГ" Это проблема повторяется из года в год. Сначала объект возводят, а потом уже начинаются поиски средств для того, чтобы изготовить техпаспорт, уточняет Амангельды ТАСПИХОВ. Как правило, объекты сдают к концу года, а технического паспорта еще нет, таким образом, объект не проходит государственную регистрацию. - При выделении денег на строительство, отдельной строкой, полагаем, можно было бы рассмотреть и изготовление технического паспорта, чтобы все сразу финансировалось, и оперативно решалась дальнейшая судьба этих объектов, - сказал председатель постоянной комиссии маслихата ЗКО по финансам и бюджету Амангельды ТАСПИХОВ.