Сейчас после схода воды обнажились многочисленные строительные недоделки. Сотрудники ТОО «Жайык Таза Кала», обслуживающие набережную, при помощи метел и лопат убрали пятисантиметровый слой ила и грязи с брусчатки. Выпавшие керамические плиты придется менять представителям подрядной организации. - Заказчиком объекта выступает городской отдел строительства. Мы выслали письмо подрядчику – компании ТОО «Болашак-Т» с просьбой устранить недоделки. По условиям договора гарантия составляет 8 лет. Набережную сдали в эксплуатацию в 2014 году, - сообщил заведующий сектором благоустройства городского отдела ЖКХ и жилищной инспекции г. Уральска Мирас МУЛКАЙ. Напомним, что весной подрядчики уже проводили ремонтные работы. Причем, зная, что уровень реки Урал грозит повыситься. Так и случилось - вода поднялась до 588 сантиметров над нулем поста. Огромную часть набережной затопило. Стоимость строительства набережной оценивается в 500 млн тенге. Специалисты уже не раз критиковали проект по причине частого подтопления прибрежной зоны Урала.