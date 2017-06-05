ЧП произошло 2 июня в городе Аксае, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта progorod76.ru Иллюстративное фото с сайта progorod76.ru В момент совершения суицида школьник был дома один. По неподтвержденной информации, ученик СОШ №4 повесился после неудачно сданного экзамена. В полиции данный факт подтвердили, однако других подробностей пока нет.