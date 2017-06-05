Сегодня, 5 июня, в акимате города Уральска начал свою работу "доступный акимат". За несколько часов туда обратились 360 жителей города. По словам руководителя аппарата акима города Сакена НУРТАЗАЕВА, весь месяц "доступный акимат" будет работать в тестовом режиме. - Главная цель проекта - создание хороших условий для приема граждан. Здесь работают специалисты трех отделов - это отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства и аппарат акима. С открытием окон, где будут прозрачно оказывать госуслуги, мы сможем снизить количество коррупционных рисков. Людям не придется больше ходить из кабинета в кабинет, чтобы узнать какую-либо информацию. На ресепшене девушка проконсультирует клиентов и направит в нужный отдел. Электронная очередь и установленные камеры также создадут прозрачность оказания услуг, - пояснил Сакен НУРТАЗАЕВ. Стоит отметить, что некоторые услуги, которые будет оказывать "доступный акимат", дублируют ЦОН, однако разница в том, что в ЦОНах при приеме документов не могут проверить их правильность, а здесь специалисты укажут на ошибки и помогут собрать необходимый пакет документов. Градоначальник Нариман ТУРЕГАЛИЕВ отметил, что более 4 тысяч обращений в год приходится на отдел земельных отношений. В планах у властей города открытие таких окон с оказанием услуг по вопросам ЖКХ, горсобеса и т.д. На открытие "доступного акимата" пришел прокурор города Айдын РАШИДОВ, аким Нариман ТУРЕГАЛИЕВ и председатель совета по делам госслужбы Болат ИСКАКОВ. Ранее в акимате города сообщали, что в бывшей гардеробной акимата Уральска сделали ремонт. В начале июня здесь заработают сразу 13 окошек со специалистами отдела архитектуры, земельных отношений, предпринимательства и других. За каждым окошком, а их будет 13, прием будут осуществлять специалисты отделов акимата. По словам Сакена НУРТАЗАЕВА, сделано это по поручению акима области совместно с департаментом по противодействию коррупции для того, чтобы исключить коррупционные риски, сделать получаемую услугу доступнее, качественнее и комфортнее. - Сразу следует разграничить, здесь будут предоставляться только те услуги, которые и ранее предоставлялись только специалистами акимата. С ЦОНом путать не надо, - отметили в акимате.