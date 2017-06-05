- Мы производим надежные, тёплые и долговечные окна, двери и балконные рамы из немецкого профиля KBE с немецкой фурнитурой WINKHAUS ACTIV. Мы даем 5-летнюю гарантию и потом обслуживаем свои изделия. Наши специалисты имеют 12-летний опыт в изготовлении оконных систем. Наш стол заказов 12 лет находится на одном месте. Опытные консультанты всегда помогут Вам принять верное и выгодное для Вас решение, - рассказывает. Стоит отметить, что оконные системы КВЕ адаптированы к суровым климатическим условиям нашей страны. Они прекрасно служат при перепадах температур от -65 до +80 градусов. - Гарантированный срок эксплуатации оконных систем из профиля КВЕ, подтвержденный испытаниями - более 40 лет - принес им максимальную популярность. Профиль КВЕ, произведенный по уникальной технологии greenline, уже сегодня отвечает требованиям защиты окружающей среды, направленным на будущее. - Профиль KBE greenline рекомендован к применению в детских и лечебно-профилактических учреждениях, - продолжает. - KBE greenline дольше сохраняет белоснежный цвет. Между прочим, экологичная рецептура (без свинца), используемая при производстве профиля ПВХ, позволяет белоснежным рамам КBЕ дольше противостоять непогоде, сохраняя приятный шелковистый блеск их поверхности. - Порядок приема заказа у нас такой: заказчик звонит либо приезжает к нам в офис и оставляет заявку на бесплатный замер. На замер выезжает специалист высокого уровня. Он снимает размеры, уточняет все нюансы и пожелания заказчика, делает предварительный расчет. Причем, опытный консультант всегда посоветует, как сделать более удобным в эксплуатации заказанное изделие, какой замок лучше подобрать на окно, чтобы обезопасить маленьких детей, и учтет другие нюансы. Заказчик приезжает в офис, где ему предоставляют точные расчеты и договор на изготовление. Он оплачивает 50% от суммы, и заказ поступает в производство. Через 3-4 дня мы устанавливаем готовые изделия на место. Кредо нашей компании – создавать окна, которые приносят в дом атмосферу любви, тепла и уюта, - говорит. Окна SNUTTA для мужчины - это, прежде всего, возможность сделать вклад в будущее своей семьи, и проявить свою любовь заботу о тех, кто Вам дорог. В переводе со шведского SNUTTA – наслаждаться уютом.На правах рекламы.