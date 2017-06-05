Иллюстративное фото с сайта Kazanfirst Об этом стало известно сегодня в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций. По словам руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кадыржана АРЫСТАНА, разработка проектно-сметной документации проектов уже завершена. В ближайшем будущем поля испарений "Тухлая балка", находящиеся на балансе ТОО "АНПЗ", будут рекультивированы, строительство новых будет начато за элеватором. - Строительство полей испарений будет вестись в двух местах, рядом с ними построят и очистные станции. Если эти два проекта будут реализованы, то город в скором времени вздохнет спокойно, - рассказал Кадыржан АРЫСТАН. Отметим, что поля испарений, которые сами жители Атырау называют "Тухлой балкой", находятся в аренде у Атырауского нефтеперерабатывающего завода. Ежедневно туда сливается порядка 70 тысяч кубов канализационных вод. Помимо отходов "Атырау Су Арнасы" туда направляются и переработанные отходы с ТОО "АНПЗ".