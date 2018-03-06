В Атырау начали выдавать земельные участки под ИЖС

4581 земельный участок планирует выдать акимат Атырауской области в этом году, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото РСК По информации управления земельных отношений Атырауской области, в настоящее время отвод земельных участков для строительства индивидуального жилого дома производится гражданам, вставшим в очередь в 2003-2004 годах. - Отвод земельного участка будет осуществлятся согласно требованиям земельного кодекса РК по мере подготовки площадок для ИЖС, - сообщили в управлении. Отметим, если в прошлом году жителям Атырауской области было выдано 2415 земельных уч