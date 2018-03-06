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Социум

В Атырау начали выдавать земельные участки под ИЖС

4581 земельный участок планирует выдать акимат Атырауской области в этом году, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото РСК По информации управления земельных отношений Атырауской области, в настоящее время отвод земельных участков для строительства индивидуального жилого дома производится гражданам, вставшим в очередь в 2003-2004 годах. - Отвод земельного участка будет осуществлятся согласно требованиям земельного кодекса РК по мере подготовки площадок для ИЖС, - сообщили в управлении. Отметим, если в прошлом году жителям Атырауской области было выдано 2415 земельных уч
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В Атырау начали выдавать земельные участки под ИЖС

4581 земельный участок планирует выдать акимат Атырауской области в этом году, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото РСК По информации управления земельных отношений Атырауской области, в настоящее время отвод земельных участков для строительства индивидуального жилого дома производится гражданам, вставшим в очередь в 2003-2004 годах. - Отвод земельного участка будет осуществлятся согласно требованиям земельного кодекса РК по мере подготовки площадок для ИЖС, - сообщили в управлении.
Отметим, если в прошлом году жителям Атырауской области было выдано 2415 земельных участков, в этом году под ИЖС будет выделено почти на 2 тысячи участков больше. В настоящее время в очереди за жильем в регионе стоит 102 тысячи человек. Если в прошлые годы земельные участки выдавались без проведенной инфраструктуры, начиная с 2018 года земля под строительство жилья будет выделяться только после проведения воды, газа, электричества и прокладки дорог.
Камилла МАЛИК
строительство очередь Земля участки ИЖС

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