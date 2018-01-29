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Социум

В Атырау начался суд над директором и двумя подчиненными «Атырау Су Арнасы»

Все трое подозреваемых обвиняются по статье «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», Анедрей ТАШЛЫКОВУ также инкриминируют статью «Злоупотребление должностными полномочиями» и "Служебный подлог", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Первое судебное заседание началось сегодня, 29 января, в 11.00 в суде №2 г.Атырау с часовым опозданием из-за задержки конвоя с главным подозреваемым - Андреем ТАШЛЫКОВЫМ. Однако позже присутствующим сообщили, что заседание переносится на послеобеденное время. Выяснилось, что в зале не оказалось представителей пострадавшей стороны - аппарата аки
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В Атырау начался суд над директором и двумя подчиненными «Атырау Су Арнасы»
Все трое подозреваемых обвиняются по статье «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», Анедрей ТАШЛЫКОВУ также инкриминируют статью «Злоупотребление должностными полномочиями» и "Служебный подлог", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Первое судебное заседание началось сегодня, 29 января, в 11.00 в суде №2 г.Атырау с часовым опозданием из-за задержки конвоя с главным подозреваемым - Андреем ТАШЛЫКОВЫМ. Однако позже присутствующим сообщили, что заседание переносится на послеобеденное время. Выяснилось, что в зале не оказалось представителей пострадавшей стороны - аппарата акима г.Атырау. Таким образом, сторона защиты и сторона обвинителей посчитала нецелесообразным продолжать рассмотрение дела. Отметим, что директор КГП "Атырау Су Арнасы" Андрей ТАШЛЫКОВ обвиняется по статьям ст.189 ч.4 п.2 - «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», и ст.361 ч.1 «Злоупотребление должностными полномочиями», а также ст. 369 ч.1 "Служебный подлог". Начальник материально-технического отдела Гульмира ОЖРАЕВА и начальник отдела автоматизации, приборов, учета систем, водоснабжения, по связям с общественностью Виталий ОЛЕЩЕНКО обвиняются по этой же статье. Дело рассматривается под председательством судьи Мейрамбека НАГАШЫБАЕВА.
Ерлан ОМАРОВ
суд присвоение водоканал злоупотребление

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