В Атырау начался суд над директором и двумя подчиненными «Атырау Су Арнасы»

Все трое подозреваемых обвиняются по статье «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», Анедрей ТАШЛЫКОВУ также инкриминируют статью «Злоупотребление должностными полномочиями» и "Служебный подлог", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Первое судебное заседание началось сегодня, 29 января, в 11.00 в суде №2 г.Атырау с часовым опозданием из-за задержки конвоя с главным подозреваемым - Андреем ТАШЛЫКОВЫМ. Однако позже присутствующим сообщили, что заседание переносится на послеобеденное время. Выяснилось, что в зале не оказалось представителей пострадавшей стороны - аппарата аки