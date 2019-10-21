В Атырау начнется реконструкция четырех городских мест отдыха

Разработана и утверждена ПСД по реконструкции аллеи имени Курмангазы, площади имени Саламата Мукашева, площадь Дины Нурпеисовой и бульвара Смагулова, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщил на очередной сессии гормаслихата и.о. руководителя городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Куандык Касымов, уже разработана и утверждена проектно-сметная документация по реконструкции аллеи имени Курмангазы, площади имени Саламата Мукашева, площадь Дины Нурпеисовой и бульвара Смагулова. По словам представителя городского ЖКХ, тендеры