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Социум

В Атырау начнется реконструкция четырех городских мест отдыха

Разработана и утверждена ПСД по реконструкции аллеи имени Курмангазы, площади имени Саламата Мукашева, площадь Дины Нурпеисовой и бульвара Смагулова, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщил на очередной сессии гормаслихата и.о. руководителя городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Куандык Касымов, уже разработана и утверждена проектно-сметная документация по реконструкции аллеи имени Курмангазы, площади имени Саламата Мукашева, площадь Дины Нурпеисовой и бульвара Смагулова. По словам представителя городского ЖКХ, тендеры
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В Атырау начнется реконструкция четырех городских мест отдыха
Разработана и утверждена ПСД по реконструкции аллеи имени Курмангазы, площади имени Саламата Мукашева, площадь Дины Нурпеисовой и бульвара Смагулова, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как сообщил на очередной сессии гормаслихата  и.о. руководителя городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Куандык Касымов, уже разработана и утверждена проектно-сметная документация по реконструкции аллеи  имени Курмангазы, площади имени Саламата Мукашева,  площадь Дины Нурпеисовой и бульвара Смагулова. По словам представителя городского ЖКХ, тендеры уже пройдены, определены подрядчики. Реконструкцию площади Дины Нурпеисовой планируется начать уже в этом году, остальные объекты – в 2020-м, сообщил Касымов. На площади имени Саламата Мукашева, который в народе прозвали Арбатом, работы также начались  - рабочие убирают старую брусчатку. В рамках запланированной реконструкции планируется благоустроить и озеленить территории, отметили на сессии представители ЖКХ. Напомним, что в начале осени была сдана  отремонтированная площадь имени Исатая и Махамбета. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА
реконструкция псд

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