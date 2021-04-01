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Социум

В Атырау начнут травить комаров

В Атырау с 1 апреля стартует первый этап уничтожения гнуса, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В первую очередь работа по борьбе с насекомыми будет проведена в подъездах и подвалах многоэтажных жилых домов. В целях борьбы с комарами, куколками или личинками, находящимися в воде, в пригородной Тухлой балке, вдоль каналов, грязные водоемы со скопившимися талыми и дождевыми водами будут полностью подвергнуты инсектицидной обработке. Согласно графику, работы по травле комаров будут проводиться в подвалах жилых домов города и прилегающим населенным пункта
Дана Рахметова
В Атырау начнут травить комаров
В Атырау с 1 апреля стартует первый этап уничтожения гнуса, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Комаров будут травить новым препаратом в Атырау
Комаров будут травить новым препаратом в Атырау
Иллюстративное фото из архива "МГ" В первую очередь работа по борьбе с насекомыми будет проведена в подъездах и подвалах многоэтажных жилых домов. В целях борьбы с комарами, куколками или личинками, находящимися в воде, в пригородной Тухлой балке, вдоль каналов, грязные водоемы со скопившимися талыми и дождевыми водами будут полностью подвергнуты инсектицидной обработке. Согласно графику, работы по травле комаров будут проводиться в подвалах жилых домов города и прилегающим населенным пунктам, городских улицах, зеленых насаждениях, парках и многоквартирных домах. В настоящее время проводятся дезинсекционные работы в подвалах домов по ул. Огородная 1.2.2 А. 3.4.4 А. 5.5 А. 36.36 А. 37. 37 А. 50.50 А. 52.53 и Баймуханова, 47.47 А. Отметим, что данную работу выполняет подрядная организация ТОО "AG Disinfection services". Работу подрядной организации будет держать на контроле Атырауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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