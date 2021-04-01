В Атырау начнут травить комаров

В Атырау с 1 апреля стартует первый этап уничтожения гнуса, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В первую очередь работа по борьбе с насекомыми будет проведена в подъездах и подвалах многоэтажных жилых домов. В целях борьбы с комарами, куколками или личинками, находящимися в воде, в пригородной Тухлой балке, вдоль каналов, грязные водоемы со скопившимися талыми и дождевыми водами будут полностью подвергнуты инсектицидной обработке. Согласно графику, работы по травле комаров будут проводиться в подвалах жилых домов города и прилегающим населенным пункта