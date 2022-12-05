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Социум

В Атырау наградили восьмилетнего мальчика, спасшего тонущих детей

Школьник получил благодарственное письмо от имени начальника полиции, передаёт Polisia.kz. Фото со сайта Polisia.kz Третьего декабря двое детей 2008 и 2013 годов рождения играли на льду около моста в районе Жумыскер. Внезапно лёд треснул и дети оказались в воде. Восьмилетний Динмухаммед Жанбырбай стал очевидцем этого и бросился на помощь. Сегодня, пятого декабря, начальник управления местной полицейской службы Атырауской области Ерлан Бигамбаев наградил Динмухаммеда благодарственным письмом от имени начальника департамента. – Бесстрашный шаг Динмухаммеда помог спасти других детей. Молодец, гор
Арайлым Усербаева
В Атырау наградили восьмилетнего мальчика, спасшего тонущих детей
Школьник получил благодарственное письмо от имени начальника полиции, передаёт Polisia.kz.
В Атырау наградили восьмилетнего мальчика, спасшего двоих тонущих детей
В Атырау наградили восьмилетнего мальчика, спасшего двоих тонущих детей
Фото со сайта Polisia.kz Третьего декабря двое детей 2008 и 2013 годов рождения играли на льду около моста в районе Жумыскер. Внезапно лёд треснул и дети оказались в воде. Восьмилетний Динмухаммед Жанбырбай стал очевидцем этого и бросился на помощь. Сегодня, пятого декабря, начальник управления местной полицейской службы Атырауской области Ерлан Бигамбаев наградил Динмухаммеда благодарственным письмом от имени начальника департамента.
– Бесстрашный шаг Динмухаммеда помог спасти других детей. Молодец, гордимся им. Отдельная благодарность родителям мальчика. Можно с уверенностью сказать, что Динмухаммед является примером для своих сверстников, поскольку поражены героизмом ребёнка были не только казахстанцы, но и соседние страны. Нас радует, что в Атырау есть такой юный герой, – сказал Бигамбаев.
Динмухаммед – второй ребёнок в семье, у него есть сестра и младший брат. Родители не скрывали своего удивления, увидев на видео героический поступок сына.  В тот день отец предупредил сына, чтобы он не ходил к реке, поэтому мальчик не спешил выходить на лёд, следуя за детьми. Но не колеблясь, пришёл им на помощь.
— Знаю, что помог своим друзьям. Они сказали спасибо, а потом пришли шесть полицейских. Я думал, что отец будет меня ругать, потому что он предупреждал не ходить к реке, но он не ругал. Мои одноклассники все говорили, что я молодец, – сказал Динмухаммед.
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река спасение

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