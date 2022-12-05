В Атырау наградили восьмилетнего мальчика, спасшего тонущих детей

Школьник получил благодарственное письмо от имени начальника полиции, передаёт Polisia.kz. Фото со сайта Polisia.kz Третьего декабря двое детей 2008 и 2013 годов рождения играли на льду около моста в районе Жумыскер. Внезапно лёд треснул и дети оказались в воде. Восьмилетний Динмухаммед Жанбырбай стал очевидцем этого и бросился на помощь. Сегодня, пятого декабря, начальник управления местной полицейской службы Атырауской области Ерлан Бигамбаев наградил Динмухаммеда благодарственным письмом от имени начальника департамента. – Бесстрашный шаг Динмухаммеда помог спасти других детей. Молодец, гор