Накануне аким Атырауской области Нурлан НОГАЕВ посетил строительную площадку установки комплексной подготовки газа АО «Эмбамунайгаз» в Жылыойском районе. В ходе рабочего визита глава региона поручил недропользователям уделять большее внимание соблюдению экологических стандартов. Как рассказал главе первый заместитель генерального директора АО «Эмбамунайгаз» Курмангазы ИСКАЗИЕВ, новую установку сдадут в эксплуатацию уже в следующем году. Это могло бы произойти и раньше, но в связи с зимним периодом пуско-наладочные работы решили отложить до весны 2017 года. - Для нас, отечественных недропользователей, сохранение экологии является приоритетной задачей. В конце текущего года строительство установки комплексной подготовки газа завершится. После ввода ее в эксплуатацию наша компания полностью прекратит сжигание попутного нефтяного газа на факелах, - заверил Курмангазы Исказиев. Отметим, что УКПГ - крупный инвестиционный проект региона. Предназначен для утилизации попутного нефтяного газа Прорвинской группы месторождений с проектной мощностью в 150 млн. кубометров в год. Ожидается, что установка ежегодно будет вырабатывать товарный газ, стабильный газовый конденсант и гранулированную серу.