На отсутствие водоснабжения жалуются жители домов по улицам Жарбосынова, Сарыарка, Сатпаева, микрорайонов Атырау, Гаухартас и Жумыскер. В социальной сети Facebook люди высказывают возмущения бездействием коммунальщиков, ведь у кого-то воды не с раннего утра, у кого-то напор очень слабый. Местные жители обеспокоены тем, что оставшаяся в трубах вода может замерзнуть. Как рассказал директор КГП "Атырау Су Арнасы" Андрей ТАШЛЫКОВ, в районе 1-го участка на водоподъеме произошла авария магистральной сети. В настоящее время проводятся работы по устранению аварии. - Мы надеемся, что водоснабжение в городе и пригороде полностью восстановится, - заверил Андрей ТАШЛЫКОВ.