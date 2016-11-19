Марат Бисенгалиев родился в 1962 году в Алма-Ате. В 1979 году окончил Республиканскую среднюю специальную музыкальную школу им. К. Байсеитовой по классу скрипки. Учился в Алма-Атинской государственной консерватории им. Курмангазы, Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, в аспирантуре Московской консерватории в классе профессора Валерия Климова. В 1989 году Бисенгалиев создал в Алма-Ате камерный оркестр «Алтын-Алма». В начале 2003 года Марат Бисенгалиев получил предложение от акима Западно-Казахстанской области Крымбека Кушербаева и руководителя Карачаганакского нефтегазового комплекса Джона Морроу создать в Уральске симфонический оркестр. В создании нового коллектива помог опыт работы с камерным оркестром «Алтын Алма». Художественное руководство новым коллективом привело Марата к освоению нового вида музыкальной деятельности — дирижированию. С 2003 по 2008 годы Западно-Казахстанский филармонический оркестр Марата Бисенгалиева много гастролирует по городам Англии, Италии, Польши, Индии, Японии, Южной Кореи, России, Украины и Казахстана с обширной концертной программой и записывает произведения К.Дженкинса, Э.Элгара и А.Серкебаева с такими крупными мировыми звукозаписывающими фирмами, как «Sony-BMG» и «EMI». Запись «Реквиема» Дженкинса занимает первое место в двадцатке самых популярных дисков классической музыки 2006 года. На британском телеканале ITV-1 вышел 50-минутный документальный фильм о Западно-Казахстанском филармоническом оркестре в программе «South Bank Show». Но в 2011 году по решению нового акима области Бактыкожи Измухамбетова из-за отсутствия в составе казахских музыкантов оркестр был понижен в статусе и переформирован в ГККП «Западно-Казахстанский областной камерный оркестр» управления культуры акимата Западно-Казахстанской области. Большинство профи-музыкантов бывшего Западно-Казахстанского филармонического оркестра теперь играют в Симфоническом оркестре Индии (Мумбай), который Марат Бисенгалиев создал в 2006 году по просьбе правительства этой страны. (Информация из Википедии)

- Сейчас уже трудно вспомнить, я думаю, что более десяти лет назад.- Не было условий для того, чтобы приезжать в Уральск. Мне трудно это объяснить. На сегодняшний день нет противостояний. Руководство города создало все условия, проявило интерес, пригласив меня. И за это огромное спасибо.- В первую очередь будут звучать произведения из альбома «Кочевники». В этом альбоме много записей совместно с оркестром из Алматы, а также в нем есть записи, сделанные еще с Западно-Казахстанским филармоническим оркестром.- Мы вчера давали концерт во дворце республики, он был полностью заполнен зрителями. Аким Алматы приходит на каждый наш концерт, это говорит о многом. Все билеты были распроданы. Мы идем на то, чтобы концерты были коммерческими. Потому что оркестр, который существует, он является частным. Также, я извлек уроки из того, что было в прошлом, чтобы не повторилось такой ситуации со мной, оркестр является моим. Чтобы ни случилось, никто у меня его не может забрать.- Я думаю, что 2-3 месяца в Алматы, 2-3 месяца во Франции с семьей и 3-4 месяца в Мумбае, где находится еще один оркестр, созданный мною. Все остальное время я летаю как солист, поэтому и диск, который не так давно выпустил, называется «Кочевники».- Во-первых, очень много предложений, от которых трудно отказаться. Есть великолепные другие оркестры, я всегда заинтересован сыграть с хорошим оркестром. Но мне больше всего нравиться играть со своим из Алматы, затем с оркестром из Мумбая - это тоже очень хороший оркестр, и очень многие из них бывшие музыканты из Западно-Казахстанского оркестра. Я стараюсь возить эти оркестры с собой.- Раньше это была Европа, а сейчас Восток.- Я думаю это связано с экономической ситуацией. Не зря в знаменитом английском журнале, сказали, что классическая музыка переходит на восток. Ведь это правда. На сегодняшний день Индия экономически поднимается. Я сам являюсь одним из директоров альянса оркестров Азии и Тихого океана. Главный критерий - это бюджеты. Скажу, что «европейские» гонорары и предложения сейчас не сравнятся с «восточными». И это вполне естественно, что музыкант выбирает там, где ему выгодно.- Мне очень нравилось выступать здесь в Уральске, потому что здесь есть своя публика, которая когда-то обожала этот оркестр. Я думаю, что они ждут появления моего оркестра, в какой-то мере это продолжение. Я считаю, что эта встреча будет очень трогательная. Лично для меня этот концерт является, может, самым большим событием этого года.- Я считаю, что классическая музыка имеет такое свойство, если исполнение посредственное, то оно не вызывает совершенно ничего, кроме желания в следующий раз не прийти на концерт классической музыки. Такую музыку необходимо исполнять на самом высоком уровне, в отличие от каких-то других жанров. Это настолько тонкий и трудный жанр, где не прощается какой-либо фальши или посредственности. Здесь я против исполнения музыкантами и коллективами на уровне «ниже планки». Это только вредит и отпугивает слушателей.- Он был ликвидирован в 2007 году, ровно 10 лет назад. Насколько я знаю, из него сделали областной оркестр. Но он совершенно не имеет ничего общего со мной, кроме инфраструктуры.- Создание оркестра в Уральске в моих планах нет. Потому что то было для меня очень хорошее время, но и очень хороший урок, который я, видимо, все-таки, не повторю. Я не говорю, что это ошибка, это была отличная возможность поработать с хорошими людьми, с этими людьми можно было творить и сделать очень многое. Оркестр добился успехов, до сих пор продаются диски с записями. Я думаю, что этот оркестр останется только в истории Казахстана.- Я совершенно не талантлив как педагог. Как-то меня раскритиковали, что я не оставил ни одного ученика. Дело в том, что надо знать, кто ты: учитель или исполнитель. Я исполнитель и делаю хорошие оркестры. Но, к сожалению, я не учу.