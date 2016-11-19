Видео, опубликованное об экстремальных гонках в паблике zello_atyrau, набирает популярность в сети Instagram.

hDu0Ahd5by0

На видеоролике двое отважных парней придумали себе необычное, но очень опасное развлечение. Экстремалы привязали к машине небольшое приспособление для катания. Повысить адреналин в крови решили вместе, держась друг за друга. Автомобиль движется на большой скорости, маневрируя на дороге. Мимо проезжают попутные автомашины и службы такси. Заканчивается катание суровых атырауских парней резким поворотом автомобиля и падением пассажиров на прицепе. Как дальше разворачиваются события, остается только догадываться.

Видимо, обрадованные первым снегом, который выпал в Атырау накануне, парни решили воспользоваться моментом и полихачить. Ведь, как известно, атырауские зимы, в основном, непродолжительны. С первыми солнечными лучами снег на городских улицах очень быстро тает.

Как отреагируют на видео сотрудники дорожной патрульной полиции, пока не известно.

Ерлан ОМАРОВ