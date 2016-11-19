Как сообщили в пресс-службе ДЧС, произошел хлопок газа. В двухэтажном многоквартирном доме в одной из квартир выбило 3 окна и повредило стену. - В настоящее время на месте работают дознаватели. По предварительным данным жертв и пострадавших нет, - рассказали в ДЧС.