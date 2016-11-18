Сегодня, 18 ноября, аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ отчитался перед депутатами на внеочередной сессии маслихата. Как стало известно, с начала нынешнего года в нашу область было привлечено инвестиций на сумму свыше 300 млрд тенге, что, к слову, на 18, 6% больше, аналогичного периода прошлого года. - Хочу остановиться на результатах работы по привлечению потенциальных инвесторов. Нами были проведены 2 крупных инвестиционных форума: первый - это форум «AKZHAIYKINVEST - 2016» в июле и второй – международный форум «WESTKAZINVEST-2016» в сентябре текущего года. По итогам заключен ряд соглашений на сумму свыше 6,5 млрд тенге по различным бизнес-направлениям. Также, по программе «Smart City» («Умный Город») подписано соглашение с Национальным агентством по технологическому развитию о создании в регионе энергоэффективного комплекса. Далее с финскими партнерами создается совместное предприятие ТОО «Стекло Сервис» по выпуску окон и дверей. С турецкими бизнесменами на базе Уральского трансформаторного завода создается предприятие по выпуску электрооборудования под брендом и по технологии швейцарской компании «АВВ». По итогам нашего визита в Иран были подписаны 6 меморандумов, в их числе: сотрудничество казахстанской компании «Топан» с иранской компанией «Falizan Tasfyeh Co» в сфере нефтехимии, а также между «ЗКМК» и иранской компанией «Innovative Component Solution», - рассказал Алтай КУЛЬГИНОВ. По его словам, в регионе налаживается межрегиональная кооперация. - Нами проведены встречи с бизнес-сообществом 6-ти регионов: городом Алматы, Актюбинской, Атырауской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областями. Крестьянское хозяйство «Жардем» по итогам встреч уже поставило 150 тонн мяса в Актау. Работают и малые предприятия, такие как ИП «Каверин», которое в Атырау поставляет сырные изделия. По итогам встреч в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях договорились о создании совместного завода, который здесь, в Уральске, будет выпускать изолированные стальные трубы для нефтегазовой отрасли, - отметил глава региона. Из отчета стало известно, что объем промышленного производства составил 1,3 трлн тенге, объем производства сельскохозяйственной продукции вырос на 8,3%. При этом поступления налогов и других обязательных платежей в государственный бюджет в регионе выросли на 40% и составили 197 млрд тенге. Между прочим, отмечается рост среднемесячной номинальной заработной платы на 19,2% или до 134,7 тысяч тенге. Впрочем, как выяснилось, не все гладко в области. Так, в ЗКО доступ к централизованному водоснабжению имеют всего 163 сельских населенных пункта или 36% от общего количества. - Мы начали строительство 6 объектов водоснабжения в селах Казталовка, Нурсай, Жалпактал Казталовского района, в селе Сайхин Бокейординского района, в селе Жанибек Жанибекского района, в селе Пятимар Жангалинского района. Из них 1 объект уже сдан на днях в эксплуатацию – это в селе Нурсай Казталовского района. 5 октября на XIII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, с участием глав двух государств было подписано соглашение между нашими странами о совместных работах по сохранению экосистемы реки Урал. Теперь нам нужно его реализовать, так как данная работа улучшит ситуацию в бассейне реки Урал, где у нас расположены 87 населенных пунктов области, с населением до 75% всех жителей региона. Хочу отдельно отметить, что также было достигнуто соглашение о безостановочном транзитном проезде по территории Российской Федерации («Жайсан – Илецк – Чингирлау») наших скоростных поездов «Тальго» по маршрутам «Астана-Уральск» и «Алматы-Уральск» без проведения пограничного досмотра. После ратификации соглашения обеими сторонами данный вопрос будет снят с повестки дня, - отметил Алтай КУЛЬГИНОВ. До конца нынешнего года в ЗКО планируется сдать в эксплуатацию 14 многоквартирных домов и 22 одноквартирных дома на селе, всего 1500 квартир. - Кроме этого, для жителей сел Березовка и Бестау мы за счет средств КПО б.в. достроим два 9-ти этажных 153-х квартирных жилых дома в следующем году и 100 одноэтажных домов усадебного типа до конца года, а также детский сад на 320 мест сдадим в декабре и школы на 300 мест в г. Аксае и в поселке Аралтал, - рассказал аким. К слову, стало известно, когда наконец планируют открыть новую городскую больницу. По словам Алтая КУЛЬГИНОВА, новая больница, а также дворец школьников торжественно откроются ко Дню Независимости.