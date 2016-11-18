Андрея соседи видели в последний раз в субботу, поэтому не исключают, что тело пролежало в квартире несколько дней. Когда до него не смог достучаться участковый, жилище вскрыли с помощью пожарных. По словам соседей, 37-летний мужчина в последнее время находился в плохом состоянии и бедственном материальном положении. - Он продавал вещи из квартиры, ему не на что было жить. Частенько видели его в неадекватном состоянии - он или пил, или еще что-то, - рассказывают они. Причина смерти мужчины пока не установлена. В ДВД Мангистауской области пообещали прокомментировать ситуацию.