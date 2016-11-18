ТОО "Спецавтобаза" с раннего утра принимает заявки на уборку снега с дорог и площадей по телефону горячей линии. - Если раньше по телефону горячей линии мы просили жителей города сообщать о стихийных свалках, то с приходом зимы начали принимать заявки от горожан по уборке и вывозу снега. Из дворов частных домов мы, конечно, снег вывозить не намерены, с этим могут справится и сами жильцы, а вот с дорог и тротуаров общего пользования снег убрать мы обязуемся, - сообщили в предприятии. Десять тракторов-щёток объезжают все главные улицы Атырау, очищая автомобильные дороги от снега. Образовавшиеся сугробы с помощью лопат рабочие грузят на экскаваторы, которые в свою очередь заполняют снегом уборочные машины. Далее спецтехника вывозят выпавшие осадки за город для разгрузки на специальных площадках. Двумя днями раньше в Атырау лил ливень, после чего предприятие активно занималось откачкой воды. На второй день после дождя в городе выпал снег и образовался гололед, все силы рабочих были брошены на борьбу с ледяной коркой. Номер горячей линии в WhatsАpp: 87011802679