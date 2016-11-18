По словам мамы 15-летней Александры НИКОНОВОЙ, момент ДТП сняла камера наружного наблюдения. Как выяснилось, авария произошла в 6 микрорайоне. Возле торгового дома «Женис» стоял внедорожник, он тронулся с места и выехал на проезжую часть. В это время дорогу по пешеходному переходу переходилаАлександра, на которую неожиданно наехал тот самый автомобиль. Девочка упала на землю. К счастью, скорость внедорожника была невысокой, и все же школьница получила травмы. По словам мамы девочки, водитель автомобиля сразу же остановился и подошел к пострадавшей, спустя пару минут он снова сель за руль и переставил машину в другое место, что категорически делать запрещено. А самое страшное, что во время того, как водитель переставлял машину, он переехал девочке правую ногу. - Я переходила дорогу по пешеходному переходу, из-за угла на меня выехала машина и сбила. После открылась дверь, вышел водитель и сказал: «вставай». Я ответила ему, что не могу встать. Тогда он сел обратно машину, поехал и переехал мне ногу. Потом снова вышел, но не помог мне встать, а начал кричать на меня и на прохожих. Люди отвели меня в сторону, и я позвонила родным. Он сказал, не нужно никому звонить, говорил, что сам отвезет меня, куда надо. Но я все равно сообщила маме, а скорую и полицию вызвали прохожие, - рассказала пострадавшая Александра НИКОНОВА. В травмпункте областной клинической больнице девочке поставили диагноз «ушиб и растяжение связок правой ноги». 4 дня школьница проходила в гипсе. Мама девочки уже обратилась в полицию и написала заявление на виновника ДТП. Женщина готова идти до конца, чтобы привлечь водителя внедорожника к ответственности.