- В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по борьбе с наркобизнесом ДВД Мангистауской области задержан 29-летний уроженец Атырауской области. При обыске у него изъято наркотическое средство «марихуана» весом 103,63 грамма, - сообщает пресс-служба ДВД. При обыске квартиры, где он временно проживал, сотрудниками УБН были изъяты две единицы огнестрельного оружия (одноствольное и двуствольное), переделанные под обрезы (16 калибра) и восемь боевых патронов. В отношении задержанного начато досудебное расследование за незаконное хранение огнестрельного оружия и наркотического вещества в крупном размере. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания УВД Актау.