Экс-чиновник признан виновным за совершение мошеннических действий и получение взятки в размере 150 000 тенге. По решению суда Камбар ТЕМИРОВ приговорен к штрафу в размере 5 млн 250 тыс тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Ранее сообщалось, что департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Атырауской области установлено, что Камбар ТЕМИРОВ получал взятки от подчиненных за назначение на должность и общее покровительство по службе на системной основе. В частности, взятку размером в 100 000 тенге Камбар ТЕМИРОВ получил за назначение на должность руководителя Исатайского районного отделения, за должность же главного специалиста Индерского районного отделения он получил незаконное вознаграждение в размере 50 000 тенге.