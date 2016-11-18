Иллюстративное фото из архива "МГ" Жителям ЗКО приходят сообщения на мессенджер WhatsApp о том, что на территории области ожидается местами сильный мороз до -40˚С в период на 19-20 ноября. Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, данная информация является не достоверной. На сайте "Казгидромета" в прогнозе на три дня сообщается, что 19 ноября в Уральске ночью -15...-17 градусов, днем до 10 мороза. В воскресенье, 20 ноября, ночная темпуратура понизится до 20 градусов ниже ноля, а днем будет -15...-17.