Иллюстративное фото из архива "МГ" В декабре в Казахстане отмечаются сразу два праздника. 1 декабря - День Первого Президента, а 16-17 декабря все будут праздновать День независимости. В этом году 17 декабря выпадает на субботу, в связи с чем выходной день переносится на понедельник, 19 декабря. Таким образом, выходными будут четыре дня подряд - 16, 17, 18, 19 декабря. Всего с учетом праздничных дней и календарных выходных казахстанцы в декабре отдохнут 12 дней.