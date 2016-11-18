По словам руководителя управления экономики и бюджетного планирования ЗКО Кайсара МАНКАРАЕВА, уточнению областного бюджета связано с выделением целевых трансфертов из республиканского бюджета и НАцфонда на сумму 1698,9 млн тенге, а также корректировкой прогноза поступлений областного бюджета на 677,6 млн тенге и перераспределением высвобождаемых средств по администраторам бюджетных программ на общую сумму 877,2 млн тенге. - Целевые трансферты направлены на поддержку агропромышленного комплекса в регионах в рамках программы "Агробизнес-2020" в сумме 1028,8 млн тенге, на развитие газотранспортной системы - 700 млн тенге, строительство и реконструкцию организаций среднего образования - 293,2 млн тенге. Вместе с тем, были уменьшены трансферты по программе "Поддержка частного предпринимательства в регионах" на 681 млн тенге, - рассказал Кайсар МАНКАРАЕВ. Кроме того, 11,9 млн тенге из областного бюджета направлены на расходы сферы здравоохранения, еще 99,5 культуры и спорта, 20,3 млн тенге на сельское хозяйство, и 475,5 млн тенге на сферу ЖКХ. - В рамках "Дорожной карты занятости - 2020" на софинансирование капитального ремонта 6 объектов предусмотрено 236,8 млн тенге, в том числе одного объекта образования, одного объекта здравоохранения, и четырех объектов капитального ремонта дорог трех районов - Зеленовского, Казталовского и Теректинского. Вместе с тем. предусмотрено продолжение работ по строительству начатых объектов на сумму 204 млн тенге, - продолжил МАНКАРАЕВ.