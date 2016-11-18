Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в областном штабе по борьбе с терроризмом, 17 ноября в 02.15 часов в диспетчерскую скорой помощи Чингирлауской ЦРБ поступил телефонный звонок от неизвестного мужчины, который сообщил, что на железнодорожной станции «Амангельды» заложена бомба. - В связи с этим железнодорожный перегон Аксай - Чингирлау был блокирован, приостановили движение двух пассажирских и двух грузовых поездов, - отметили в областном штабе. - В результате осмотра станции никаких опасных предметов не было обнаружено. Позже был задержан пьяный 36-летний житель поселка Чингирлау, который признался, что сообщил о бомбе. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Стоит отметить, что лжетеррористу грозит тюремный срок до шести лет лишения свободы.