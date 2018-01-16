Иллюстративное фото с сайта autoassa.ru Инцидент произошел вечером 4 января по ул.С.Датова в районе СМП-136. Двое неизвестных мужчин насильно затолкали в машину 27-летнего местного жителя и увезли за город. Доехав до кладбища, злоумышленники вывели жертву из машины и начали избивать арматурой, вымогая 600 тысяч тенге. -Похитители передвигались на автомашине марки "Лада-21114" с российскими номерами. После двухчасового оказания давления на похищенного парня, они привезли его в город и бросили. Пострадавший обратился с заявлением в полицию, после чего были начаты оперативно-розыскные мероприятия, - рассказала пресс-секретарь ДВД Атырауской области Назымгуль КАЙСАГАЛИЕВА. В ходе ОПМ стало известно, что злоумышленники покинули территорию Атырауской области и направились в ЮКО. Выяснилось, что они являются жителями г.Атырау, им 27 и 30 лет, ранее судимы, и оба являются приверженцами деструктивного религиозного течения. -Подозреваемые были задержаны в г.Туркестан органами внутренних дел. После обращения ДВД в областной суд, при содействии суда №2 г.Атырау посредством видео-конференц связи судом Туркестана были выдвинуты санкции на содержание под стражей. Оба парня обвиняются по статье 125 "Похищение человека", - сообщила Назымгуль КАЙСАГАЛИЕВА.