Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия

В Атырау нетрезвый мужчина едва не утонул, пытаясь перейти реку по льду

ЧП произошло 18 марта на реке Урал в мкр. Жилгородок, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По информации ДЧС Атырауской области, 18 марта в 18.17 под лед провалился 26-летний парень. Его заметили двое спасателей во время рейдовых мероприятий. - Парень, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, переходил р.Урал и едва не ушел под лед, - рассказал заместитель руководителя ДЧС по Атырауской области Замир БЕРДАШЕВ. Напомним, что 16 марта в Курмангазинском районе на р.Шора спасатели ГУ "ЗРАОСО" также предотвратили трагедию, вытащив из воды четверых несовершеннолетних детей. Отметим, ч
gorod
В Атырау нетрезвый мужчина едва не утонул, пытаясь перейти реку по льду
ЧП произошло 18 марта на реке Урал в мкр. Жилгородок, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По информации ДЧС Атырауской области, 18 марта в 18.17 под лед провалился 26-летний парень. Его заметили двое спасателей во время рейдовых мероприятий. - Парень, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, переходил р.Урал и едва не ушел под лед, - рассказал заместитель руководителя ДЧС по Атырауской области Замир БЕРДАШЕВ. Напомним, что 16 марта в Курмангазинском районе на р.Шора спасатели ГУ "ЗРАОСО" также предотвратили трагедию, вытащив из воды четверых несовершеннолетних детей. Отметим, что в настоящее время спасатели ведут работы по дроблению льда на реках Атырауской области. Так, в частности, полностью лед был раздроблен на р.Кигач близ с.Шортанбай, работы также начались и на р.Урал в устьевой части. Алия ЖАМИТОВА Фото предоставлено пресс-службой ДЧС
ЧС мужчина лед спасение

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article