В Атырау нетрезвый мужчина едва не утонул, пытаясь перейти реку по льду

ЧП произошло 18 марта на реке Урал в мкр. Жилгородок, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По информации ДЧС Атырауской области, 18 марта в 18.17 под лед провалился 26-летний парень. Его заметили двое спасателей во время рейдовых мероприятий. - Парень, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, переходил р.Урал и едва не ушел под лед, - рассказал заместитель руководителя ДЧС по Атырауской области Замир БЕРДАШЕВ. Напомним, что 16 марта в Курмангазинском районе на р.Шора спасатели ГУ "ЗРАОСО" также предотвратили трагедию, вытащив из воды четверых несовершеннолетних детей. Отметим, ч