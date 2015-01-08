Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта mygazeta.com Иллюстративное фото с сайта mygazeta.com Обзвонив станции такси, корреспондент "МГ" выяснил, что на сегодняшний день ни в одной из двухсот станций нет автомобилей, оборудованных автокреслами. Однако директор одного из центров уверил, что после их приобретения цены за услуги такси не поднимутся Стоит отметить рост спроса на автокресла. В торговых центрах города с начала года было продано уже более 40 кресел. Продавцы специальных приспособлений для детей говорят, что ранее такого спроса на автокресла не было. По словам продавцов, цены на автокресла варьируются от 25 до 50 тысяч тенге.   Айымгуль МАХАТКЫЗЫ