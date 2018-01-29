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Происшествия

В Атырау оштрафуют родителей 10 подравшихся школьников

Сразу 10 административных дел в отношении родителей собравшихся школьников было рассмотрено специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Атырауской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Напомним, что в декабре прошлого года между учениками школ №22 и 24 г. Атырау развязался конфликт. Как было установлено судом, несколько школьников обеих школ после уроков устроили драку. Разногласия произошли между двумя школьниками разных школ, а остальные пришли помочь своим друзьям. Драку возле стройки в микрорайоне Привокзальный очевидцы запечатлели на видео, которое быст
gorod
В Атырау оштрафуют родителей 10 подравшихся школьников
Сразу 10 административных дел в отношении родителей собравшихся школьников  было рассмотрено специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Атырауской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Напомним, что в декабре прошлого года между учениками школ №22 и 24 г. Атырау развязался конфликт. Как было установлено судом, несколько школьников обеих школ после уроков устроили драку. Разногласия произошли между двумя школьниками разных школ, а остальные пришли помочь своим друзьям.

Драку возле стройки в микрорайоне Привокзальный очевидцы запечатлели на видео, которое быстро распространилось в соцсетях Whatsap и Instagram.

- Органы внутренних дел установили личности школьников, все они 2002 – 2003 года рождения. После чего  в отношении их родителей было составлено административное производство по статье 435 КоАП РК "Мелкое хулиганство, - сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Атырауской области.

eDcYuDqDdjE Ерлан ОМАРОВ
штрафы драка школьники хулиганство родители

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