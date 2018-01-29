В Атырау оштрафуют родителей 10 подравшихся школьников

Сразу 10 административных дел в отношении родителей собравшихся школьников было рассмотрено специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Атырауской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Драку возле стройки в микрорайоне Привокзальный очевидцы запечатлели на видео, которое быстро распространилось в соцсетях Whatsap и Instagram. - Органы внутренних дел установили личности школьников, все они 2002 – 2003 года рождения. После чего в отношении их родителей было составлено административное производство по статье 435 КоАП РК "Мелкое хулиганство, - сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Атырауской области. eDcYuDqDdjE Ерлан ОМАРОВ eDcYuDqDdjE

Напомним, что в декабре прошлого года между учениками школ №22 и 24 г. Атырау развязался конфликт. Как было установлено судом, несколько школьников обеих школ после уроков устроили драку. Разногласия произошли между двумя школьниками разных школ, а остальные пришли помочь своим друзьям.