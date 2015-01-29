В городе Атырау состоялось открытие реабилитационного центра общественного объединения "Атырау. Маленькая страна" для детей с повреждениями центральной нервной системы.   kanisterapia2 Отметим, что особенность этого центра состоит в том, что здесь применяется уникальный  метод канистерапия, то есть лечение при помощи собак. Идея применения этого метода пришла к руководителю общественного объединения Ерлану КУМИСКАЛИЕВУ семь лет назад. С того времени он начал изучение канистерапии, посещал различные тренинги, семинары. Затем искал подходящих собак. Первая апробация метода принесла положительные результаты.  Сейчас в  общественное объединение на лечение приходит 120 малышей  с разными диагнозами. Сюда привозят детей из районов, а также других областей республики. - После лечения некоторые из наших маленьких пациентов начали ходить и даже говорить, - рассказывает руководитель общественного объединения "Атырау. Маленькая страна" Ерлан КУМИСКАЛИЕВ. - У многих после посещения исчезли расстройства кишечника. У двоих детей был изменен диагноз, и они смогли пойти в школу. Собаки помогают пациентам развивать моторику и социально адаптироваться. Ведь для детей с синдромом Дауна, аутизмом и ДЦП именно слабая двигательная моторика и недостаточность или отсутствие социальной адаптации являются одними из самых больших проблем. Стоит отметить, что помещение для работы центра сроком на 5 лет было предоставлено акиматом города Атырау. С прошлого года общественное объединение открыло  класс, где с детьми проводятся занятия по обучению их грамоте. С каждым днем количество желающих попасть на лечение в центр становится все больше и больше. Ерлан КУМИСКАЛИЕВ не собирается останавливаться на достигнутом. В планах у него применение в лечение больных детей методов козотерапии и овцетерапии. Для этого он хочет открыть парк домашних животных. kanisterapia kanisterapia3 kanisterapia4 (2) kanisterapia4 kanisterapia5