В Атырау осужденные получили прививки от коронавируса

Отбывающие наказание в следственном изоляторе в Атырау добровольно получили прививки от коронавируса, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В учреждении УГ-157/1 департамента уголовно-исполнительной системы по Атырауской области на хозяйственную деятельность оставлены более 10 осужденных. Они работают поварами, помощниками повара, дворниками. - Прививку я получил добровольно. Спасибо руководству учреждения, которое даже в тюрьме создает условия для вакцинации. После прививки медики наблюдали за мной в течение 30 минут, в это время меня угостили чаем. Сейчас я чувствую себя хорошо, - гово