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Социум

В Атырау осужденные получили прививки от коронавируса

Отбывающие наказание в следственном изоляторе в Атырау добровольно получили прививки от коронавируса, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В учреждении УГ-157/1 департамента уголовно-исполнительной системы по Атырауской области на хозяйственную деятельность оставлены более 10 осужденных. Они работают поварами, помощниками повара, дворниками. - Прививку я получил добровольно. Спасибо руководству учреждения, которое даже в тюрьме создает условия для вакцинации. После прививки медики наблюдали за мной в течение 30 минут, в это время меня угостили чаем. Сейчас я чувствую себя хорошо, - гово
Дана Рахметова
В Атырау осужденные получили прививки от коронавируса
Отбывающие наказание в следственном изоляторе в Атырау добровольно получили прививки от коронавируса, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В Атырау осужденные получили прививки от коронавируса
В Атырау осужденные получили прививки от коронавируса
В учреждении УГ-157/1 департамента уголовно-исполнительной системы по Атырауской области на хозяйственную деятельность оставлены более 10 осужденных. Они работают поварами, помощниками повара, дворниками. - Прививку я получил добровольно. Спасибо руководству учреждения, которое даже в тюрьме создает условия для вакцинации. После прививки медики наблюдали за мной в течение 30 минут, в это время меня угостили чаем. Сейчас я чувствую себя хорошо, - говорит осужденный за кражу Тулеген. Теперь через 21 день осужденные получат II компонент вакцины. Все они находятся под круглосуточном наблюдением медицинских работников. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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