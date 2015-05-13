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Социум

В Атырау от наводнения пострадало 252 дома

На ликвидацию последствий подтопления жилых домов в Атырау подключена спецтехника из Западно-Казахстанской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 13 мая, аким Атырауской области Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ на брифинге рассказал, какие меры проводятся по ликвидации ЧС. Аким области отметил, что не все крупные компании Атырау откликнулись на призыв областного акимата об оказании помощи в откачке воды из затопленных домов. - За 32 часа выпала трехмесячная норма осадков и в результате город и пригород Атырау сильно пострадали от паводка, - рассказал аким Атырауской области. - На
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В Атырау от наводнения пострадало 252 дома
На ликвидацию последствий подтопления жилых домов в Атырау подключена спецтехника из Западно-Казахстанской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
hjtopatyrau (5)
hjtopatyrau (5)
 Сегодня, 13 мая, аким Атырауской области Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ на брифинге рассказал, какие меры проводятся по ликвидации ЧС. Аким области отметил, что не все крупные компании Атырау откликнулись на призыв областного акимата об оказании помощи в откачке воды из затопленных домов. - За 32 часа выпала трехмесячная норма осадков и в результате город и пригород Атырау сильно пострадали от паводка, - рассказал аким Атырауской области. - На сегодня по предварительным данным у нас 252 дома затоплено, вода зашла в 119 домов. Мы не успеваем откачивать воду, несмотря на то, что работает 143 единицы техники, в том числе по поручению заместителя министра внутренних дел Владимира БОЖКО была дана команда и подключена техника из города Уральска. Эта техника работает круглосуточно. Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ сообщил, что более 300 человек департамента ЧС, департамента внутренних дел и военнослужащие национальной гвардии работают круглосуточно. - На сегодня 482 пострадавших находятся в эвакуации, в том числе 98 детей, - пояснил аким области. - Находятся они в школах, обеспечены горячим трехразовым питанием. Мы вывезли из пострадавших квартир вещи, специально определили места, где их можно хранить и сушить. В департаменте ЧС работает 6 телефонов, они ни на секунду не умолкают, на сегодня поступило порядка 35 тысяч звонков. Вся техника и личный персонал работает в первую очередь возле тех домов, которые пострадали больше всего. Больше всего воды было в микрорайоне "Геолог". Там откачали 3700 кубометров воды. Также пострадал микрорайон «Оркен», там тоже работает техника. Восемь квартир из 16 пострадали в доме по ул. Азаттык, 128. Они оказались под водой. Также пострадал дом по адресу Есенби, 25. Аким заявил, что паники быть не должно, потому что принимаются все меры по ликвидации ЧС. - Погода теплая, холода нет, жары тоже нет. По установленному графику и под строгим контролем руководства акимата и департаментом ЧС проводится работа. По прогнозу больших дождей у нас не ожидается. Мы считаем, что в течение 3-4 дней мы должны освободить от большой воды дома. Железная дорога и автомобильные трассы от воды не пострадали, канализационная система работает нормально, - заключил Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ. Напомним, 11 мая 2015 года в Атырауской области были сильные проливные дожди с грозами, что стало причиной подтопления частных домов.
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