В Атырау от наводнения пострадало 252 дома

На ликвидацию последствий подтопления жилых домов в Атырау подключена спецтехника из Западно-Казахстанской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 13 мая, аким Атырауской области Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ на брифинге рассказал, какие меры проводятся по ликвидации ЧС. Аким области отметил, что не все крупные компании Атырау откликнулись на призыв областного акимата об оказании помощи в откачке воды из затопленных домов. - За 32 часа выпала трехмесячная норма осадков и в результате город и пригород Атырау сильно пострадали от паводка, - рассказал аким Атырауской области. - На