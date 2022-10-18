Отец с сыном собирались продать незаконно добытую рыбу осетровых пород, сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области. Но их задержали борцы СОБР. При обыске «Нивы» возле дома одного из подозреваемых и гаража изъято порядка 300 килограммов осетра. Проводится досудебное расследование по факту незаконного обращения с редкими видами животных. Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.