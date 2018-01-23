Сообщение об отключении распространило КГП «Атырау Су Арнасы».

- Доводим до сведения всех абонентов, что в ночь с 00.00 часов 23 января до 06.00 часов 24 января 2018 года будет временно прекращена подача воды в связи с ремонтно-восстановительными работами, - говорится в распространенном сообщении.

Камилла МАЛИК