Отключение холодного водоснабжения связано с ремонтно-восстановительными работами, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
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Сообщение об отключении распространило КГП «Атырау Су Арнасы».
- Доводим до сведения всех абонентов, что в ночь с 00.00 часов 23 января до 06.00 часов 24 января 2018 года будет временно прекращена подача воды в связи с ремонтно-восстановительными работами, - говорится в распространенном сообщении.
Камилла МАЛИК