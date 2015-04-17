В Атырау открылась выставка, приуроченная 170-летию Абая Кунанбаева.

Сегодня, 16 апреля, в Атырауском областном историко-краеведческом музее начала работу передвижная выставка. На этой выставке представлены экспонаты из фонда государственного историко-культурного и литературно-мемориального заповедника-музея Абая «Жидебай-Борили», который находится в Восточно-Казахстанской области. Также желающие могут посмотреть архивные материалы казахского поэта, философа Абая Кунанбаева, его посох, камчу, тогызкумалак, книги. Кроме того, здесь выставлены камзол и платье его супруги Еркежан.