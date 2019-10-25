В Атырау открылось новое пожарное депо

Церемония открытия здания пожарного депо специализированной части №3 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС состоялась в микрорайоне Самал, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК. В торжественной церемонии принял участие аким Атырауской области Нурлан Ногаев. Глава региона отметил, что открытие нового пожарного депо поспособствует значительному повышению оперативности пожарных подразделений Атырауской области в отдалённых микрорайонах и населённых пунктах. - Сегодня основным приоритетом государства и главной целью департамента по чрезвычайным ситуациям явл