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Социум

В Атырау открылось новое пожарное депо

Церемония открытия здания пожарного депо специализированной части №3 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС состоялась в микрорайоне Самал, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК. В торжественной церемонии принял участие аким Атырауской области Нурлан Ногаев. Глава региона отметил, что открытие нового пожарного депо поспособствует значительному повышению оперативности пожарных подразделений Атырауской области в отдалённых микрорайонах и населённых пунктах. - Сегодня основным приоритетом государства и главной целью департамента по чрезвычайным ситуациям явл
Дана Рахметова
В Атырау открылось новое пожарное депо
Церемония открытия здания пожарного депо специализированной части №3 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС состоялась в микрорайоне Самал, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК. 
В торжественной церемонии принял участие аким Атырауской области Нурлан Ногаев. Глава региона отметил, что открытие нового пожарного депо поспособствует значительному повышению оперативности пожарных подразделений Атырауской области в отдалённых микрорайонах и населённых пунктах. - Сегодня основным приоритетом государства и главной целью департамента по чрезвычайным ситуациям является обеспечение эффективной деятельности по охране и тушению пожаров в регионе, а также проведение аварийно-спасательных работ. Новая специализированная пожарная часть обеспечит не только безопасность нашего населения, но и предоставит 100 дополнительных рабочих мест, – обратился к присутствующим Нурлан Ногаев. В новом пожарном депо четыре зоны – основная, производственная, жилая и учебно-спортивная. Для пожарных созданы все необходимые условия: есть комнаты отдыха, психологической разгрузки, тренажёрный зал, кухня, душевые кабины, просторные кабинеты, зал для совещаний на 119 мест и учебный класс на 30 человек. Производственная зона состоит из контрольно-пропускного пункта, автостоянки, автозаправочной станции с двумя резервуарами. На учебно-спортивной зоне есть площадка с учебной башней, 100-метровая полоса с препятствиями, а также баскетбольная площадка и площадка для мини-футбола. На третьем этаже основного здания предусмотрено общежитие, рассчитанное на проживание 40 человек. На 4 этаже – 7 квартир, укомплектованных необходимой мебелью. Сердцем специализированной пожарной части является пункт связи, сюда поступают все сообщения о пожарах и происшествиях. – Объект построен за счет средств из местного бюджета. В настоящее время ведется строительство двух аналогичных пожарных депо в Исатайском и Индерском районах, планируется, что к маю 2020 года объекты сдадут в эксплуатацию, – рассказал руководитель ДЧС по Атырауской области Сагынбек Умирзахов. Отметим, что благодаря финансовой поддержке местных исполнительных органов ежегодно материально-техническая база подразделений ДЧС по Атырауской области обновляется. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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