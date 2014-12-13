Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». domostroitkomb2Средства выделил «Даму» по программе «Даму-Өндiрiс2». Как рассказал директор ТОО «Direct Construction Service» Рустем РАМАЗАНУЛЫ, именно эта компания будет реализовывать проект, производственная мощность комбината 50 тыс кв. м жилья в год или 35 тыс кубометров железобетонных изделий. Технология была получена у американской компании, у них же местные инженеры прошли обучение. В церемонии открытия домостроительного комбината принял участие и американский дипломат, заместитель посла США в Казахстане Майкл КЛЕЧЕСКИ. - Для меня эта огромная честь присутствовать на открытии проекта, - рассказал Майкл КЛЕЧЕСКИ. - Отношение между нашими странами улучшается. И это заметно  разных сферах – в здравоохранении, военный сфере и геополитических вопросах. Но главное - это экономические и коммерческие связи. И это мероприятие еще одно подтверждение тому. Почему сильные, известные и очень надежные американские компании  интересуются Казахстаном и хотят здесь работать? В частности, это объясняется тем, что инвестиционный климат в Казахстане еще быстрее улучшается. Местные власти представлял первый замакима области Гумар ДЮСЕМБАЕВ, который отметил, что это второй завод в этом секторе экономики региона. Отметим, что этот комбинат, также введенный в эксплуатацию в этом году, уже реализовал свою продукцию при строительстве «Дома торжеств» и выставочного павильона, возведенного для российско-казахстанского приграничного форума. Новый же домостроительный комбинат для начала заключил соглашение с «Самрук Казына». Первые 15 домов начнут строить в Атырау уже в следующем году. Помимо этого, интерес к проекту проявил акимат области. domostroitkomb1 domostroitkomb3 domostroitkomb4