Благотворительный ужин в поддержку слепых проходит сегодня, 13 декабря, в ресторане ТД "Атриум", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". atrium5Организатором этой акции выступило общество AIESEC. По правилам, участники акции должны были поесть в абсолютной темноте. В зале выключили свет и раздали черные повязки на глаза. Ужин вслепую обошелся одному участнику в 2500 тенге. По словам организатора, 70% собранных средств пойдут на помощь обществу слепых. - Проект Invisible World был придуман лично мной, - рассказал организатор этой акции студент-магистрант ЗКГУ им. М. Утемисова Мейрхан БАШТЕНОВ. - Мы - первая организация, которая делает такой благотворительный проект для общества слепых, хотя их общество существует 70 лет. Мы хотели обратить внимание местных предпринимателей, чтобы они в дальнейшем сами помогали обществу слепых. Нужно отметить, что поучаствовать в акции пришли люди разных возрастов, среди них были дети и студенты. Все они, когда в зале выключили свет, надели повязки на глаза и начали есть. Молодые люди узнали о благотворительном ужине из соцсетей. - Мы решили принять участие, чтобы побывать, как говорится, в "шкуре" этих людей, ощутить то, что каждый день чувствуют слабовидящие люди, - пояснил студент первого курса университета "Евразия" Максат. Навестил эту акцию и директор ТОО "Казахское общество слепых" Ибатулла ХАМЗИН, который сказал, что им приятно любое внимание со стороны общественников. - Мы не ожидали такого, - сказал Ибатулла ХАМЗИН. - Конечно, любая помощь нам в радость. В городе порядка 1200 инвалидов по зрению, которые стоят на учете. В нашем предприятии 40 инвалидов в возрасте от 29 до 63 лет, которые работают. Конечно, у всех у них есть семьи, и прожить на пенсию, что выделяет государство, плюс 10 тысяч, что они получают, очень трудно. Спасибо организаторам этой акции, нам приятно, что нам уделяют внимание. К слову, посетители ресторана отметили, что есть с завязанными глазами - занятие не из легких, потому что не видно вообще, что ты ешь, стоит только догадываться по ощущениям. - Я первый раз вот так, ничего не видя, ем, - говорит Саида. - Испытываю дискомфорт. Ничего не могу найти на столе. Ничего не вижу. Акция продолжится до 19.00 13 декабря, присоединиться к ней может любой желающий. Организатор акции Мейрхан БАШТЕНОВ Директор ТОО "Казахское общество слепых" Ибатулла ХАМЗИН Фото Медета МЕДРЕСОВА