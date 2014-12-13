11 декабря аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ принял участие в торжествах по случаю 270-летия Оренбургской губернии и 80-летия Оренбургской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу акима ЗКО. orenburgПриветствуя губернатора Оренбургской области Юрия БЕРГА в зале торжеств областной администрации, Нурлан НОГАЕВ подчеркнул, что Оренбург, как и Уральск, расположен на стыке Европы и Азии, и по праву наши города являются побратимами. – История Оренбурга тесно сплетается с нашим краем, и мы ценим дружбу наших народов, - отметил аким Нурлан НОГАЕВ. - Интеграция в сфере индустриального сотрудничества помогает нам сохранить действующие и наладить новые производственные связи, а значит, повысить качество и масштаб промышленной кооперации между нашими регионами и партнерами. В условиях Таможенного союза нам удалось выйти на новый уровень делового сотрудничества, наблюдается рост товарооборота с Российской Федерацией, что является дополнительным импульсом для развития приграничных регионов. Гости из Казахстана и россияне из других регионов приняли участие в торжественной церемонии награждения победителей ежегодного областного конкурса «Золотая молодежь Оренбуржья», а также посетили праздничный концерт. За январь-октябрь 2014 года внешнеторговый оборот с Российской Федерацией составил 590,1 млн долларов США. Экспортные поставки составили 65,2 млн долларов США и увеличились на 30,1% (в январе-октябре 2013 года экспортные поставки составили 50,1 млн  долларов США). Импортные поступления составили 524,9 млн долларов США (за аналогичный период 2013 года импортные поставки составили 588,6 млн долларов США).