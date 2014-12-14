В редакцию портала "Мой ГОРОД" 14 декабря обратились обеспокоенные жильцы ул. Производственной. kostiПо словам жильцов, сегодня днем неизвестные вывалили целую кучу костей и черепов прямо в мусорный контейнер неподалеку от их дома. Кто это сделал и зачем, никто не видел. Также люди сказали, что такое у них происходит в первый раз. В мусорке на самом деле лежала огромная куча черепов и костей. Было видно, что мясо с них обрезали, а остальное попросту выкинули. Причем, судя по количеству черепов, было забито большое количество животных - предположительно это коровы или лошади. Жители соседней пятиэтажки предполагают, что это сделали те, кто продают мясо на близлежащем рынке. К слову, все эти кости облюбовали бездомные животные. Собаки и кошки начали растаскивать их по всему двору. kosti2 kosti3 kosti4 kosti5Фото Медета МЕДРЕСОВА